Dove vedere in tv il Gran Piemonte 2024: orari, programma, streaming

Proseguono le classiche in Italia che ci porteranno fino al piatto forte del Giro di Lombardia di sabato prossimo. Dopo la cancellazione della Tre Valli Varesine di ieri, domani sarà la volta del Gran Piemonte che giunge alla 108a edizione.

Ci sarà una startlist di ottimo livello nella corsa che prevede 182 km da Valdengo a Borgomanero con un dislivello complessivo di 1638 metri. Difficoltà altimetriche che arriveranno specialmente nella seconda parte, quella in cui si decideranno le sorti di questa classica: il Passo della Colma (8.6 km al 5.5%), la Cremosina (4.9 km al 2.9%) e infine la Traversagna (3.1 km al 4%).

In diversi possono giocarsi la vittoria, a partire da Marc Hirschi che è in condizione straordinaria, ha vinto domenica la Coppa Agostoni e in Italia ha fatto man bassa di corse tra Memorial Pantani, Coppa Sabatini e GP Industria&Artigianato. Lo scorso anno giunse secondo perché anticipato da un ottimo Andrea Bagioli che ci riproverà. Occhio però a grandi nomi da classiche come Alex Aranburu, Romain Bardet, Michael Matthews, Toms Skujins e il nostro Alberto Bettiol.

La 108a edizione del Gran Piemonte sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport dalle 14.15 e per gli abbonati su Eurosport 2 a partire dalle 15.15, mentre in streaming sarà disponibile su Rai Play e Discovery Plus dalle 14.15. OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale.

PROGRAMMA GRAN PIEMONTE 2024

Giovedì 10 ottobre

Valdengo-Borgomanero (182 km)

Orario di partenza: 12.25

Orario di arrivo stimato: 16.30

GRAN PIEMONTE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport in chiaro dalle 14.15, Eurosport 2 dalle 15.15 per gli abbonati

Diretta streaming: Rai Play e Discovery Plus dalle 14.15, DAZN, NOW e Sky Go dalle 15.15