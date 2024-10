Cronometro delle Nazioni 2024, i convocati dell’Italia: Guazzini guida gli azzurri

La Cronometro delle Nazioni andrà in scena domenica 13 ottobre a Herbiers (Francia) e rappresenta come sempre una delle prove contro il tempo più prestigiose del calendario internazionale. La 42ma edizione della manifestazione sarà aperta a tutte le categorie (allieve, allievi, donne junior, juniores maschi, donne elite e under 23, professionisti) e l’Italia sarà protagonista con otto atleti.

Non ci saranno però al via professionisti del Bel Paese, né tra gli uomini né tra le donne: un evento di fine stagione, il giorno dopo il Giro di Lombardia, non ha appeal per i più forti del circuito. Vedremo all’opera la junior Misia Belotti, lo junior Matteo Gabelloni, gli under 23 Samuele Alari, Luca Giaimi, Federico Savino, Davide Donati, Alessia Vigilia e Vittoria Guazzini.

CONVOCATI CRONOMETRO DELLE NAZIONI

JUNIORES

Misia Belotti (Canturino 1902)

Matteo Gabelloni (UC Casano)

UNDER 23

Samuele Alari (Tudor U23 Cycling)

Luca Giaimi (UAE Team Emirates Gen Z)

Federico Savino (Soudal Quick Step Devo)

Davide Donati (Biesse Carrera)

Alessia Vigilia (FDJ SUEZ)

Vittoria Guazzini (FDJ SUEZ)