Cosa è successo a Leclerc nel GP del Messico: tra i doppiaggi e l’errore (con incidente sfiorato)

Charles Leclerc ha chiuso in terza posizione il Gran Premio del Messico 2024, valevole come ventesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari è salito dunque sul podio per la sesta volta nelle ultime sette gare, portando a casa 16 punti (15+1 di bonus per il giro veloce) preziosi in ottica titolo costruttori per la Scuderia di Maranello.

Un weekend non esaltante per il nativo del Principato, sconfitto abbastanza nettamente dal compagno di squadra Carlos Sainz in qualifica e poi anche nella corsa domenicale. Lo spagnolo è stato quasi perfetto, ottenendo la pole position e dominando il GP messicano (dopo aver perso la prima piazza solamente al via in favore di Max Verstappen), mentre Leclerc ha vissuto una gara complicata.

Charles ha usufruito della bagarre tra Norris e Verstappen nelle battute iniziali per guadagnare due posizioni “gratis” ritrovandosi così in seconda piazza, formando un 1-2 provvisorio della Rossa alle spalle di Sainz. Il 27enne ferrarista non è riuscito purtroppo a conservare il secondo posto fino al traguardo, cedendo il passo alla rimonta di uno scatenato Lando Norris con gomme hard.

Il britannico della McLaren non ha dovuto nemmeno rischiare un vero e proprio sorpasso, salendo in seconda posizione grazie ad un errore di Leclerc in uscita dall’ultima curva a 8 giri dalla fine. Il driver di Montecarlo ha perso il controllo della sua SF-24, finendo fuori pista sullo sporco ed evitando di un soffio l’impatto con le barriere. In precedenza Charles aveva perso tanto tempo con i doppiaggi, consentendo a Norris di completare più velocemente l’inseguimento.