Coppa Bernocchi 2024 oggi: orari, percorso, tv, altimetria. Tanta lotta sul Piccolo Stelvio

Il Trittico Lombardo continua con la Coppa Bernocchi. Quest’oggi prenderà il via l’edizione numero 105 della corsa con partenza ed arrivo a Legnano: sarà corsa dura per conoscere il nuovo nome nell’albo d’oro, visto che non sarà presente il vincitore del 2023 Wout Van Aert.

La diretta tv della seconda gara del Trittico Lombardo 2024, la Coppa Bernocchi, sarà assicurata dalle 15.00 su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata dalle 15.00 a Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà infine la diretta live testuale integrale della manifestazione.

PERCORSO

Dopo una prima parte abbastanza rapida, con 35 chilometri prevalentemente pianeggianti, si entra nel circuito della Valle Olona, da ripetere per sette volte. Lo strappetto di San Pancrazio (500 metri all’8,2%) contribuirà a far stancare i corridori prima del Piccolo Stelvio, 1700 metri al 6% ma con pendenze anche in doppia cifra. L’ultima ascesa è attorno ai -30 dal traguardo, poi sarà pianura fino al traguardo.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Senza Tadej Pogacar, in casa UAE Team Emirates potrà esserci spazio per Marc Hirschi che nelle ultime settimane è apparso in ottima forma. Ma per la Soudal-Quick Step al momento è segnato Remco Evenepoel, che vorrà riscattarsi dopo il Giro dell’Emilia in vista del Giro di Lombardia.

CALENDARIO COPPA BERNOCCHI 2024

Lunedì 7 ottobre 2024

12.30 Coppa Bernocchi, Legnano – Legnano (174.34 km) – Diretta tv dalle 15.00 su Rai Sport HD ed Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA BERNOCCHI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

