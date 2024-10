Come sta Carlo Pernat? Il gradito ritorno a Sepang dopo i problemi di salute

Un graditissimo ritorno al circuito di Sepang, teatro del GP della Malesia valido come penultima tappa del Motomondiale 2024 di MotoGP. Non mancherà l’emozione in quel di Kuara Lumpur dentro e fuori la pista questo weekend. Il tracciato infatti ospiterà la sfida, forse anche decisiva, tra Jorge Martin e Francesco “Pecco” Bagnaia, mentre il paddock riabbraccerà Carlo Pernat, eroicamente di nuovo operativo dopo il ricovero di due settimane a causa di problemi polmonari rilevati a metà ottobre.

Il celeberrimo manager di Ena Bastianini è stato dimesso solo pochi giorni fa dall’Ospedale di San Martino, dove ha ricevuto le cure dell’equipe guidata dal Professore Matteo Bassetti. Ma nonostante le condizioni certamente non ottimali, il monumento vivente delle due ruote sente l’esigenza fisica di tornare alla sua quotidianità, respirando l’asfalto e l’adrenalina della gara, in un luogo particolarmente speciale per lui.

“Fan*ulo ai miei polmoni, io vado a Sepang – ha dichiarato Pernat in un’intervista telefonica rilasciata a Mowmag – Ho proprio bisogno di Sepang. Su quel circuito ho detto addio a Marco Simoncelli e ho un mare di ricordi: voglio andarci e basta. E poi ho un sacco di cose da fare: per uno che fa il manager questo è un momento della stagione in cui si chiudono accordi importanti”.

Pernat è particolarmente legato al circuito della Malesia, non solo per la scomparsa di Sic, ma anche per alcuni ricordi particolarmente significativi come la vittoria di Bastianini dello scorso anno. Un trionfo che ha dato il La per la reinassance del pilota, tornato di nuovo grande protagonista in questa stagione.