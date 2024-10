Clamoroso a Shanghai: Machac elimina Alcaraz e affronterà Sinner in semifinale

Non sarà Carlos Alcaraz l’avversario di Jannik Sinner in semifinale al Masters 1000 di Shanghai 2024. Il fenomeno spagnolo è stato infatti clamorosamente eliminato ai quarti da Tomas Machac, autore con ogni probabilità della miglior prestazione in carriera e capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6 7-5 in poco meno di due ore di gioco.

Il 23enne ceco, in costante crescita nell’ultimo biennio fino a raggiungere pochi giorni fa il suo best ranking di n.33 ATP (da lunedì prossimo entrerà nella top25), ha disputato un match fantastico giocando al top del potenziale e facendo la differenza nei punti più importanti. Machac ha avuto il merito di mettere sotto pressione il campione in carica di Wimbledon, protagonista di una giornata opaca dopo il tennis stellare espresso a Pechino.

Il primo set si è protratto al tie-break sul filo dell’equilibrio e senza break, nonostante un paio di chance non sfruttate da Alcaraz nel terzo e nel settimo gioco di strappare il servizio al ceco. Machac si è rivelato più lucido nei punti decisivi, aggiudicandosi il tie-break per 7-5 dopo una lunga serie di mini-break.

Sulle ali dell’entusiasmo, il nativo di Beroun classe 2000 è andato in fuga all’inizio del secondo parziale trovando il break e portandosi sul 3-1. Spalle al muro, lo spagnolo ha reagito piazzando il contro break e vincendo tre giochi consecutivi per andare avanti 4-3, tuttavia Machac è rimasto lucido tenendo botta e strappando la battuta ad Alcaraz nell’undicesimo game per poi chiudere i conti sul 7-5 tenendo l’ultimo turno di servizio a zero.