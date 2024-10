Ciclocross, i convocati dell’Italia per gli Europei: 14 azzurri in gara a Pontevedra

Tra sabato 2 e domenica 3 novembre Pontevedra (in Spagna) ospiterà i Campionati Europei 2024 di ciclocross, in cui verranno assegnati complessivamente sette titoli. La rassegna continentale si aprirà nella giornata inaugurale con la staffetta a squadre (team relay), mentre nel day-2 si disputeranno tutte le gare individuali (Junior, Under 23, Elite).

Il Commissario Tecnico della Nazionale italiana Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista dei convocati per la manifestazione, selezionando quattordici atleti: Filippo Agostinacchio, Mattia Agostinacchio, Francesca Baroni, Gioele Bertolini, Lucia Bramati, Sara Casasola, Federico Ceolin, Ettore Fabbro, Elisa Ferri, Filippo Grigolini, Alice Papo, Giorgia Pellizotti, Patrik Pezzo Rosola, Samuele Scappini.

Di seguito l’elenco completo dei convocati dell’Italia per i Campionati Europei 2024 di ciclocross a Pontevedra.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI CICLOCROSS 2024

Filippo Agostinacchio (FAS Airport Services Guerciotti)

Mattia Agostinacchio (FAS Airport Services Guerciotti)

Francesca Baroni (Proximus – Cyclis – Alphamotorhomes)

Gioele Bertolini (Centro Sportivo Esercito)

Lucia Bramati (FAS Airport Services Guerciotti)

Sara Casasola (Crelan-Corendon)

Federico Ceolin (ASD Bibione Cycling Team)

Ettore Fabbro (ASD DP66)

Elisa Ferri (FAS Airport Services Guerciotti)

Filippo Grigolini (Team Cingolani)

Alice Papo (ASD DP66)

Giorgia Pellizotti (Soc. Sport. Sanfiorese)

Patrik Pezzo Rosola (Zanolini-Q36.5 Südtirol)

Samuele Scappini (Team Cingolani)