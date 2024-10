Ciclismo su pista: titoli per Emma Finucane, Harrie Lavreysen e Sebastian Mora Vedri ai Mondiali di Ballerup

Non solo l’esaltante vittoria di Jonathan Milan nella serata dei Mondiali di ciclismo su pista in terra danese a Ballerup: sono andate in scena, oltre all’omnium al femminile, anche altre tre finali.

L’ultima gara di giornata è stato lo sprint al femminile che ha visto Emma Finucane confermare il trionfo del 2023 battendo nettamente la neerlandese Hetty van de Wouw. Terza posizione per la giapponese Sato.

Dovevano riscattarsi dalla delusione della sprint ed ecco che i neerlandesi volano nel chilometro da fermo: mostruoso Harrie Lavreysen che trova l’oro con il tempo di 57.321 battendo il connazionale Jeffrey Hoogland, mentre in terza piazza il britannico Joseph Truman.

Colpaccio del veterano Sebastian Mora Vedri nella corsa a punti: l’iberico riesce a beffare il padrone di casa Niklas Larsen di una lunghezza (70 a 69). Bronzo che va al neerlandese Philip Heijnen. Mai in gara il nostro Michele Scartezzini che non centra nessun punto.