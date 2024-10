Ciclismo femminile, svelato il Tour de France 2025. Nove giorni di gara da Vannes a Chatel Les Portes du Soleil

In attesa ancora di conoscere il percorso ufficiale della corsa maschile, è stato svelato quello del Tour de France femminile 2025, che rispetto agli anni passati avrà un giorno in più di gara. Saranno nove, infatti, le tappe in programma per una delle corse più importanti a livello mondiale anche nel calendario del ciclismo femminile. Si parte il 26 luglio da Vannes e si arriva il 3 agosto a Chatel Les Portes du Soleil.

Si comincia dunque dalla Bretagna da Vannes con una prima frazione da 79 chilometri e che avrà subito un arrivo molto interessante in quel di Plumelec con uno strappo di quasi due chilometri al 6,7%.

Successivamente dalla seconda alla quarta tappa non dovrebbero esserci grandi scossoni nella classifica generale, con le velociste che potrebbero trovare ampio spazio. La quinta frazione quella da Chasseneuil-du-Poitou a Gueret è la più lunga del Tour con i suoi 166 chilometri ed attenzione ad un finale che potrebbe invogliare a degli attacchi.

Le prime montagne arrivano già dalla sesta tappa con il gruppo che dovrà scalare il Col du Bleal e il Col du Chansert. Attenzione alla settima tappa di 160 chilometri con anche la scalata del Col du Granier. Un Tour che dovrebbe poi decidersi nell’ottava frazione con lo spettacolare arrivo a Saint-François-Longchamp, una salita di 18,6km con una media dell’8,6%. Attenzione anche all’ultima tappa soprattutto in caso di classifica cortissima, con un finale incerto fino a Chatel Les Portes du Soleil.

TAPPE TOUR DE FRANCE FEMMINILE 2024

Prima tappa (26 luglio): Vannes-Plumelec (79 km)

Seconda tappa (27 luglio): Brest-Quimper (110 km)

Terza tappa (28 luglio): Le Gacilly-Angers (162 km)

Quarta tappa (29 luglio): Saumur-Poitiers (128 km)

Quinta tappa (30 luglio): Chasseneuil-du-Poitou-Gueret (166 km)

Sesta tappa (31 luglio): Clermont Ferrand-Ambert (124 km)

Settima tappa (1 agosto): Bourg-en-Bresse-Chambéry (160 km)

Ottava tappa (2 agosto): Chambéry-Saint-François-Longchamp (112 km)

Nona tappa (3 agoato): Praz-sur-Arly- Chatel Les Portes du Soleil (124 km)