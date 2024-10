Christian Horner valuta la prestazione di Perez: “Una grande delusione, ma in gara darà il massimo”

Non si è sottratto Christian Horner a rispondere alle domande dei media, presenti a Città del Messico nel week end del GP in territorio centroamericano. Il padrone di casa, Sergio Perez, ha vissuto una giornata da incubo e nelle qualifiche non è stato in grado di superare il primo taglio della Q1, per definire lo schieramento di partenza di domenica, classificandosi 18°.

Nella sua analisi Horner ha cercato di mantenersi abbastanza neutro, prima parlando di Max Verstappen, eccezionale secondo alle spalle del poleman, Carlos Sainz (Ferrari), e mettendosi soprattutto dietro il suo rivale diretto per il campionato, il britannico Lando Norris (McLaren). “Penso che abbia fatto un ottimo lavoro“, ha esordito Horner a Viaplay a proposito della prestazione di Max. ” Considerando che ha perso la maggior parte della giornata di ieri, oggi era in svantaggio e, per qualificarsi in prima fila, c’era molta pressione nell’ultimo giro visto il tempo cancellato nel primo tentativo della Q3“, ha dichiarato il Team Principal della Red Bull.

“Devo congratularmi con Carlos (Sainz ndr.). È stato molto veloce per tutto il week end e ha fatto due giri strepitosi per la pole. Sarà difficile batterlo nel GP, ma sono felice di essere in prima fila“, ha precisato Horner. Venendo alle dolenti note, il manager britannico si è concentrato su Perez: “Ha avuto problemi con la macchina, in frenata e in entrata di curva. Quindi, ovviamente, c’è una grande differenza con Max. È una grande delusione per lui, soprattutto davanti al pubblico di casa. Ma sono sicuro che nel GP darà il massimo“.

“Penso che di solito sia molto bravo in queste circostanze. Ma sarà più deluso di chiunque altro per la prestazione di oggi, quindi speriamo che domani possa fare una gara migliore“, ha concluso Horner.