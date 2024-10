Charles Leclerc stimolato dall’arrivo di Hamilton in Ferrari: “Gli dimostrerò di cosa sono capace”

Lewis Hamilton al termine del Mondiale 2024 di F1 lascerà la Mercedes e si trasferirà a Maranello, per essere protagonista in Ferrari. Una grande sfida per il classe ’85 nativo di Stevenage, che prossimo ai 40 anni ha ancora grandi motivazioni e voglia di far bene con una marchio che l’ha sempre affascinato, anche oltre il mondo del Motorsport.

Tanta curiosità c’è anche per quella che sarà la reazione di Charles Leclerc. Il monegasco non ha ancora realizzato il suo sogno di vincere il titolo mondiale con la Rossa e l’arrivo di Hamilton sarà un test probante per comprendere come saprà reggere la pressione di un sette-volte iridato, che ha esperienza e qualità eccelse nel centrare l’obiettivo mondiale.

Intervistato da The Race, Leclerc ha espresso le sue sensazioni: “Sarà molto interessante avere come compagno di squadra Lewis perché capirò quale sarà il suo metodo di lavoro. Ha pochissimi punti deboli anzi, in realtà non conosco nessun punto debole di Hamilton. È un pilota fortissimo, sempre presente, velocissimo e costante“, ha dichiarato il monegasco.

“Ho grandi stimoli e voglio dimostrare di cosa sono capace con la stessa macchina di Lewis. Da quando sono arrivato in F1, sono stato molto fortunato. Ho sempre pensato che è molto meglio avere il migliore come compagno di squadra, piuttosto che un numero due. Ho avuto team-mate molto, molto veloci che mi hanno spinto a migliorare e anche con Hamilton imparerò molto“, ha concluso il ferrarista.