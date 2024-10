Charles Leclerc severo con sé stesso: “Sto andando piano, ho fatto un brutto lavoro”

Un quarto posto amaro per Charles Leclerc. Di pessimo umore il monegasco ai microfoni dopo le qualifiche del GP di Città del Messico, 20° round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito centroamericano, l’alfiere del Cavallino Rampante è decisamente contrariato per quanto fatto in pista, considerando la pole-position ottenuta dal suo compagno di squadra, Carlos Sainz.

“Carlos sta andando forte, ma io vado piano“, le prime parole di Charles. “Non mi sono sentito a mio agio con la macchina nel corso del time-attack e sinceramente i tre decimi di distacco dalla pole-position stanno a significare che non ho fatto un buon lavoro“, ha aggiunto un Leclerc molto severo con sé stesso.

“L’unica cosa positiva è che sul passo gara sono molto confidente, dal momento che nelle prove libere del venerdì sono stato il più veloce. La macchina, probabilmente, è più ottimizzata per me in vista del GP piuttosto delle qualifiche, ma questo non giustifica il gap da Carlos“, ha precisato il monegasco.

“Chiaramente nulla è perduto e posso puntare alla vittoria. Sono però arrabbiato per quanto ho fatto oggi e per vincere sarebbe stato meglio partire in pole piuttosto che dalla quarta piazzola“, ha concluso con grande frustrazione il pilota della Ferrari.