Charles Leclerc dà la carica in vista di Austin: “Crediamo ancora nel titolo costruttori”

Spingere fino alla fine. Charles Leclerc si presenta con spirito battagliero al via del week end di Austin (Stati Uniti), 19° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito texano, la Ferrari sarà chiamata a dare una risposta forte e chiara rispetto alle proprie problematiche nell’affrontare piste con curve da media-alta velocità. Il layout americano metterà a dura prova tutte le monoposto e vedremo come la Rossa reagirà.

“Le ultime gare sono state abbastanza positive, però abbiamo visto che c’è sempre una McLaren molto forte. Lo è anche la Red Bull, entrambe stanno andando un po’ più forte di noi, però noi non molleremo. Daremo tutto fino alla fine e spero veramente che almeno il titolo Costruttori possa essere nostro. Quella è la nostra sfida, una grande sfida. Dobbiamo puntare in altro, poi vedremo dove saremo arrivati”, ha dichiarato Charles ai microfoni di Sky Sport.

“Avevamo usato un aggiornamento a Singapore e sarà importante verificare come si comporterà qui, però credo che mettersi a posto qui sul piano della velocità sia la priorità. Abbiamo solo una sessione di libere, abbiamo tanti punti per questo weekend in cui c’è la Sprint e dobbiamo essere sul pezzo sin dai primi giri. Abbiamo fatto una buona preparazione, ho lavorato tanto al simulatore. Abbiamo avuto tempo per prepararci, ma lo hanno avuto anche gli altri. Vedremo quanto siamo stati bravi“, ha aggiunto Leclerc.

Festeggiato alcuni giorni fa il suo 27° compleanno, il monegasco vorrebbe farsi il seguente regalo: “Vincere sia sabato che domenica, così da fare un regalo a me e a tutti i tifosi…“.