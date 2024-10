Carolina Tedeschi: “Quando la macchina non è all’altezza, Verstappen torna nella sua indole originaria”

Carolina Tedeschi si è soffermata sull’intensa lotta tra Max Verstappen e Lando Norris andata in scena nel GP del Messico, dove i due piloti si sono fronteggiati a viso aperto in un appuntamento cruciale nel testa a testa per il Mondiale F1: “Dal 2021 la Federazione si è persa dei pezzi per strada. In questo momento stiamo vivendo l’esatta fotocopia del 2021. Verstappen è cresciuto: quando ha la macchina più forte non ha bisogno di tirare fuori i gomiti e fare le spalle le larghe, quando la macchina non è all’altezza o è molta vicina alle altre ed è il pilota che deve metterci una pezza allora torna il Max nella sua indole originale. Quello che ha fatto con Norris lo ha fatto nel 2021 con Hamilton“.

Il volto di Race Anatomy ha proseguito nella propria analisi durante l’ultima puntata di Motor News, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La Federazione ha voluto dare un segnale forte: questa cosa non la puoi più fare. Arriveremo ad avere ancora situazioni al limite, potrebbero arrivare a toccarsi: ai tempi aveva da perdere Hamilton, questa volta è Norris che non può permettersi rotture e incidenti, Verstappen questo lo sa e mi aspetto grandi mosse alla Verstappen. Questa è la F1 di un tempo, la fame: chi ha vissuto Senna e Prost ha sempre raccontato di piloti che non erano santi. Secondo me a livello di lucidità Norris non è pronto per un titolo mondiale, deve vincere ed essere là davanti, non può accontentarsi di stare dietro e aspettare che Verstappen faccia un errore, deve stare davanti anche alle Ferrari“.

Carolina Tedeschi ha parlato di Carlos Sainz, vittorioso in Messico: “Sainz ha dentro il premio del rododendro. Ha rilasciato delle dichiarazioni che secondo me sono giuste, c’è un po’ di amarezza nel dire che è stato in questa squadra per quattro anni, che hanno faticato nel cercare di costruire una macchina competitiva e ora che la Ferrari è in lotta per il Mondiale costruttori e con prospettive rosee per il prossimo anno e lui non ci sarà. Capisco la sua sensazione e il dispiacere che nei prossimi anni dovrà ricostruire un cammino, con la Williams faticherà sicuramente“.

Sempre sulla Ferrari ha proseguito: “Nel mentre ce lo godiamo, Ferrari è in una posizione ottima ed è l’unico team là davanti che ha due piloti sul pezzo ed è buono per il campionato costruttori. Ferrari si può godere un Sainz in ottima forma e questo fa bene alla squadra, il titolo costruttori può essere agguantabile: McLaren ha la macchina migliore, ma in F1 ci sono anche dettagli che possono fare la differenza come strategie, pit-stop, lettura di gara e in questo la McLaren in questo è un po’ vergine, non è abituato a vincere. Ferrari è il team più pronto in questo momento, se non arrivasse a casa quest’anno sarebbe un’occasione persa”.

Un passaggio su Sergio Perez, sempre più in difficoltà: “Perez è a fine carriera ed è giusto che venga liberato un sedile in favore di un ragazzo che lo merita. Non è facile essere un compagno di Verstappen e guidare quella macchina cucita su Max. Anche in Messico è stata una gara incommentabile. Quest’anno è evidente tutto quello che ci ha messo Verstappen“. Un ultimo passaggio in vista del GP di San Paolo che andrà in scena nel weekend del 1°-3 novembre: “Verstappen è furbo, da lui mi aspetto qualsiasi cosa. Norris ha la macchina migliore, deve fare la pole e mantenere la prima posizione, perché quando c’è una bagarre viene meno qualcosa“.