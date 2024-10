Calendario Skate America 2024: programma, orari, tv, streaming, chi parteciperà

Ci siamo. Dopo più di un mese della cosiddetta “pre-season” si inizia a fare sul serio: partirà infatti questo fine settimana il Grand Prix 2024-2025 di pattinaggio artistico, competizione itinerante che aprirà i battenti come di consueto con Skate America, rassegna in scena sul ghiaccio di Allen (Texas) dal 18 al 20 ottobre 2024.

Sarà un evento in cui, a differenza di altri anni, non sarà della partita alcun atleta della Nazionale italiana. Tuttavia non mancheranno molteplici spunti d’interesse, contrassegnati soprattutto dalla foltissima presenza degli atleti di casa. In campo maschile ad esempio i fari saranno puntati sul Campione Mondiale Ilia Malinin, al quale spetterà il compito di proseguire la sua caccia al record a suon di quadrupli. Con lui ci saranno altri profili da attenzione come il nipponico Kao Miura, il francese Kevin Aymoz (rientrato in attività dopo l’Europeo da incubo) e il lettone Deniss Vasiljves.

Tra le donne spazio per Isabeu Levito, pronta a confrontarsi per l’occasione con le giapponesi Wakaba Higuchi e Rinka Watanabe, oltre che sulla belga Nina Pinzarrone, grande rivelazione della scorsa stagione. Occhio poi a Bradie Tennell, in cerca di continuità dopo l’infortunio.

Particolarmente interessante sarà la prova delle coppie d’artistico, dove Riku Miura-Ryuichi Kihara se la vedranno con Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko (tra i binomi più positivi in questo avvio di stagione) e con i pericolosi Anastasiia Metelkina-Luka Berulava. Gara già chiusa invece nella danza, complice la presenza dei detentori del titolo iridato Madison Chock-Evan Bates; atteso tuttavia un exploit dai britannici Lilah Lear-Lewis Gibson, indiziati speciali per il posto d’onore.

Skate America sarà visibile integralmente attraverso la piattaforma Discovery Plus. Previsti inoltre possibili trasmissioni in differita sui canali lineari di Eurosport (Eurosport 1, Eurosport 2) oltre che su RAI Sport (il palinsesto è attualmente in fase di elaborazione), quindi anche in streaming su Sky Go e DAZN (In caso di passaggi su Eurosport 1, Eurosport 2) e su RAI Play (in caso di trasmissione su RAI Sport HD+). Di seguito il programma completo della competizione con orari italiani.

SKATE AMERICA 2024: PROGRAMMA DELL’EVENTO (ORARIO ITALIANO)

Sabato 19 ottobre

01:00-2:25 Short program coppie d’artistico

02:25-3:55 Short program individuale femminile

20:00-21:45 Rhythm dance danza sul ghiaccio

21:45-00:00 Free program coppie d’artistico

Domenica 20 ottobre

00:002:05 Short program individuale maschile

2:05-4:15 Free program individuale femminile

18:05-20:20 Fre program individuale maschile

20:20-22:30 Free dance danza sul ghiaccio

Lunedì 21 ottobre

01:45-4:15 Exhibition Gala

SKATE AMERICA 2024: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta TV: non prevista. Possibili collegamenti in diretta e in differita su Eurosport 1,2 e su RAI SPORT+HD (palinsesto in via di definizione)

Diretta Streaming: Discovery+ (diretta integrale), DAZN e Sky Go (in caso di trasmissioni su Eurosport 1,2); RAI Play (in caso di trasmissione su RAI SPORT+HD)