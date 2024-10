Calendario ATP Parigi-Bercy 2024 oggi (29 ottobre): orari, ordine delle partite, tv, streaming

Proseguono le sfide del Masters 1000 di Parigi-Bercy, l’ultimo della stagione. Sarà una giornata con tre azzurri impegnati: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Dopo la semifinale raggiunta a Vienna, Musetti torna in campo per il suo match di primo turno contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Una sfida sicuramente complicata per il tennista toscano, che vuole chiudere al meglio il suo anno, pensando anche poi alla Coppa Davis.

Proprio alla convocazione con la maglia azzurra alle finali di Malaga ci pensano assolutamente anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Per entrambi questo torneo potrebbe anche essere decisivo per l’eventuale chiamata di Filippo Volandri. Arnaldi avrà un primo turno durissimo contro il danese Holger Rune, testa di serie numero 13; mentre Berrettini se la vedrà all’esordio con l’australiano Alexey Popyrin in un’altra sfida sicuramente ostica.

Ci sarà anche l’esordio di Carlos Alcaraz a Parigi-Bercy. Lo spagnolo, numero due del mondo, affronterà il cileno Nicolas Jarry, che ha sconfitto ieri Lorenzo Sonego. In campo anche altre alte teste di serie come il russo Andrey Rublev e il norvegese Casper Ruud, che affronteranno rispettivamente l’argentino Francisco Cerundolo e l’australiano Jordan Thompson.

La seconda giornata del Masters 1000 di Parigi-Bercy partirà oggi dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirla in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport offrirà la Diretta testuale delle sfide degli italiani, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ATP PARIGI-BERCY 2024 OGGI

Martedì 29 ottobre

Campo Centrale (Palais Omnisports – Accor Arena)

Sessione diurna (dalle ore 11.00)

Arthur Fils (FRA) vs [PR] Marin Cilic (CRO)

[14] Frances Tiafoe (USA) vs [WC] Giovanni Mpetshi Perricard (FRA)

[LL] Zizou Bergs (BEL) vs [WC] Richard Gasquet (FRA)

Sessione serale (dalle 19.00)

Nicolas Jarry (CHI) vs [2] Carlos Alcaraz (ESP)

[7] Casper Ruud (NOR) vs Jordan Thompson (AUS) (non prima delle 20.30)

Campo 1 (dalle 11.00)

Jan-Lennard Struff (GER) vs [16] Lorenzo Musetti (ITA)

Francisco Cerundolo (ARG) vs [6] Andrey Rublev (RUS)

Matteo Arnaldi (ITA) vs [13] Holger Rune (DEN)

Ben Shelton (USA) vs [Q] Corentin Moutet (FRA) (non prima delle 15.30)

[10] Stefanos Tsitsipas (GRE) vs Alejandro Tabilo (CHI)

Campo 2 (dalle 11.00)

Alex Michelsen (USA) vs [12] Hubert Hurkacz (POL)

Alexei Popyrin (AUS) vs Matteo Berrettini (ITA)

Karen Khachanov vs [PR] Pablo Carreno Busta (ESP)

[9] Alex de Minaur (AUS) vs Mariano Navone (ARG) (non prima delle 15.30)

5Jack Draper (GBR) vs Jiri Lehecka (CZE)

[3] Rohan Bopanna/Matthew Ebden (IND/AUS) vs Marcelo Melo/Alexander Zverev (BRA/GER)

PROGRAMMA ATP PARIGI-BERCY 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport (match degli italiani)