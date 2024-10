Calcio femminile, il ranking FIFA aggiornato. USA al comando, Italia 14ª

Il prossimo aggiornamento ci sarà il 20 dicembre e, allo stato attuale delle cose, il ranking FIFA del calcio femminile vede gli Stati Uniti al comando. La compagine americana, vittoriosa dell’oro olimpico a Parigi, ha scalato in maniera significativa la classifica mondiale, guadagnando quattro posti rispetto all’aggiornamento precedente.

Una graduatoria in cui è la formazione inglese la più immediata inseguitrice con 2023.42, davanti alle campionesse del mondo in carica della Spagna (2021.09). Le Furie Rosse hanno perso due posti rispetto all’ultimo update per via del quarto posto nel torneo a Cinque Cerchi, citando le sconfitte contro il Brasile in semifinale e la Germania nel match valido per il bronzo nella città degli Innamorati.

A completare la top-5 sono proprio le tedesche con 2024.11 e la Svezia con 1986.8, mentre la compagine verdeoro (argento olimpico) è in ottava posizione con 1970.36. E l’Italia? La selezione tricolore occupa il 14° posto del ranking in questione e sta accumulando punti grazie alle ottime prestazioni degli ultimi mesi. La squadra allenata da Andrea Soncin ha in primis ben figurato nella nuova Nations League, confermando la propria permanenza in Lega A, affrontando rivali molto forti come le svedesi e le spagnole, quest’ultime battute in territorio iberico lo scorso dicembre.

Un rendimento in crescita che si è confermato nel corso delle qualificazioni agli Europei 2025, dove le azzurre sono riuscite a concludere al primo posto nel proprio raggruppamento, precedendo Olanda, Norvegia e Finlandia. Il 16 dicembre a Losanna (Svizzera) ci sarà il sorteggio che definirà il quadro dei gironi nella fase finale della rassegna continentale in Svizzera l’anno venturo e le azzurre saranno in seconda fascia.

RANKING FIFA

1. USA 2076.9

2. Inghilterra 2023.42

3. Spagna 2021.09

4. Germania 2014.11

5. Svezia 1986.8

6. Canada 1982.24

7. Giappone 1974.34

8. Brasile 1970.36

9. Corea del Nord 1944.23

10. Francia 1938.4

14. Italia 1861.5