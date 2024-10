Boxe: Michael Magnesi riparte da Kevin Trana a Tolfa

Dopo la sconfitta alla dodicesima e ultima ripresa contro il giapponese Masanori Rikiishi dello scorso marzo a Colleferro, il cammino di Michael Magnesi riparte da Tolfa. Qui il Lupo Solitario italiano affronterà, in un combattimento sulla distanza delle otto riprese, il pugile del Nicaragua residente in Spagna Kevin Trana.

Si tratta di una figura di quelle che guadagnano chiamate qui e là, con un record di 15 vittorie, 20 sconfitte e tre pareggi. Di fatto, la serata di domani servirà a Magnesi per ricominciare un’altra volta la scalata ai piani alti dei pesi superpiuma, quella fermata prima da Anthony Cacace a Manchester e poi dallo stesso Rikiishi pochi mesi fa. Non doveva neppure essere Trana l’avversario del nativo di Palestrina, ma Darwing Martinez, che però è stato di recente sospeso fino al prossimo ottobre dalla federazione pugilistica britannica.

Di fatto, più che il confronto di Magnesi, che riveste comunque un notevole interesse se non altro per la speranza di rivedere il protagonista a livelli ben più alti di questo, sarà il sottoclou ad avere un interesse davvero importante. Tra i combattimenti, infatti, si segnala l’Intercontinentale WBC dei pesi mosca con sul ring il ventitreenne Manuel Rizzieri, opposto al coetaneo venezuelano Jeanfran Medina. Nel complesso saranno sei le sfide che si alterneranno sul ring prima del main event.

E a proposito di WBC, ma dei superpiuma, vale la pena rimarcare come questo combattimento tra Magnesi e Trana sia a tutti gli effetti un’eliminatoria. Il tutto mentre, molto a lungo, la moglie del pugile, Alessandra Branco, per lungo tempo si è impegnata nel suo ruolo di manager affinché ci fosse una rivincita tra il marito e Rikiishi. Non è riuscita nell’intento, ma a 29 anni di porte aperte ce ne sono ancora. Vedremo quale sarà il percorso del pugile che più di tanti ha saputo toccare le alte sfere in Italia negli ultimi, difficili anni del professionismo.