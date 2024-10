Bob, i convocati dell’Italia per il raduno di Lillehammer: 18 azzurri al lavoro in Norvegia

Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale italiana di bob all’inizio della nuova stagione internazionale: le Squadre A e B saranno in raduno fino a mercoledì 23 ad Oberhof, in Germania, poi i 18 azzurri si sposteranno a Lillehammer, in Norvegia, per proseguire gli allenamenti.

Da mercoledì 23 ottobre a lunedì 4 novembre sono state convocate dal direttore tecnico Maurizio Oioli, per quanto concerne il comparto femminile cinque azzurre, ovvero Giada Andreutti, Tania Vicenzino, Noemi Cavaller, Anna Costella e Giulia Chenet.

Per il settore maschile saranno al lavoro 13 azzurri: Patrick Baumgartner, Robert Mircea, Mauro Colantoni, Riccardo Ragazzi, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Alex Verginer, Fabio Batti, Matteo Storti, Alex Pagnini, Nicholas Artuso e José Delmas Obou.