Ben Ainslie lancia la sfida a New Zealand: “Ogni giorno miglioriamo, dobbiamo continuare a spingere”

Ben Ainslie, attraverso il comunicato stampa rilasciato da INEOS Britannia, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la duplice vittoria che ha dimezzato lo svantaggio nei confronti di Emirates Team New Zealand: nella finale dell’America’s Cup 2024 di vela il Defender ora conduce per 4-2.

Si gareggia al meglio delle 13 regate, ed i neozelandesi sono a 3 vittorie dalla difesa con successo del trofeo, ma INEOS ha mostrato segnali di ripresa dopo lo 0-4 delle prime giornate, accorciando nei confronti degli avversari in una sfida che ora appare più aperta di quanto accaduto finora.

La grinta di Ben Ainslie: “C’è stato uno sforzo notevole da parte del team per ottenere due vittorie in quelle difficili condizioni. C’è stato un grande sforzo di squadra per ottenere alcuni miglioramenti nelle prestazioni, ma c’è ancora molta strada da fare e dobbiamo continuare a spingere“.

Nuova consapevolezza per INEOS: “Ogni giorno miglioriamo nella conduzione di questa barca, e questo è merito del team di terra, che ci fornisce un pacchetto affidabile, e di progettisti, tecnici ed ingegneri, che ci aiutano a capire come possiamo migliorare le prestazioni, e poi della squadra di vela qui in acqua, che fa il suo lavoro“.