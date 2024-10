Basketball Champions League, debutto vincente per Reggio Emilia: Rytas ko 77-67

Debutto vincente per la Grissin Bon Reggio Emilia in Basketball Champions League. La squadra di Dimitris Priftis supera il Lietuvos Rytas fra le mura amiche con il punteggio di 77-67 iniziando bene il proprio cammino nella competizione continentale; sugli scudi Mouhamed Faye con 15 punti e 7/9 da due in uscita dalla panchina e Jamar Smith con 14 in 20 minuti, mentre Cassius Winston chiude con 12 punti e 6 assist.

I primi minuti sono di targa lituana, con il Rytas che prova subito a scappare con i canestri di Graves e Radzevicius per il 4-10 del 3′ minuto. Reggio però reagisce e firma un break di 10-0 in due minuti che gli permette di passare a condurre. Smith tiene a distanza gli avversari, poi sono quattro punti in fila di Faye nel finale a far calare il sipario al primo parziale sul 24-21.

Nel secondo parziale è Reggio Emilia a tentare la fuga in avvio: due triple di Smith spingono la Grissin Bon al massimo vantaggio sul 32-23 del 12‘. Rytas risponde riportandosi sotto di due lunghezze, ma Reggio gestisce trascinata ancora dall’americano e… dall’attacco dei lituani: si segnano la miseria di due punti negli ultimi tre minuti e quaranta e si va all’intervallo lungo sul 40-34.

Ma Rytas non è doma e in apertura di terzo quarto torna a un possesso di margine con la tripla di Radzevicius, oltre ai punti di Enoch; ma Reggio trova sempre il modo per tenere gli avversari alle spalle, almeno fino al 29′ quando i canestri di Flagg e Normantas permettono ai lituani di tornare avanti nel punteggio sul 50-52. Ma arriva la reazione: cinque punti di Vitali, canestro di Smith per un break di 7-2 e si va all’ultimo stop and go sul 57-54.

Reggio sembra avere la forza di poter gestire, toccando anche il +8 con la tripla di Vitali al 34′ ma arriva un black out: tripla di Masiulis e gioco da quattro punti di Cole e Rytas di nuovo a contatto. Ci pensa Cheatham a ridare respiro a Reggio, poi sono Vitali, Faye e Winston a mettere il punto esclamativo alla partita.