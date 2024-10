Basket, la Virtus Bologna ospita lo Zalgiris Kaunas in Eurolega. I bianconeri cercano il primo successo stagionale in Europa

La Virtus Bologna inaugura la settimana del doppio turno in Eurolega ospitando prima lo Zalgiris Kaunas di Andrea Trinchieri domani sera all’Unipol Arena (palla a due alle ore 20:30), volando poi nel Principato di Monaco venerdì per sfidare l’AS Monaco di Mike James.

I bianconeri sono ancora a secco in stagione sul fronte internazionale, con due ko rimediati nelle prime uscite rispettivamente contro Efes Istanbul (67-76) ed ASVEL Villeurbanne (87-85). In entrambe le situazioni i bolognesi si sono trovati sempre a rincorrere gli avversari senza riuscire però a mettere la testa avanti nel punteggio, un dettaglio sul quale coach Luca Banchi avrà sicuramente lavorato in vista delle sfide di questa settimana. Nel ko in terra francese si è rivisto Will Clyburn dopo lo ‘zero’ al debutto contro la sua ex squadra, con Isaia Cordinier ancora protagonista (23 punti per l’ala transalpina ma non sono bastati) insieme a Tornike Shengelia e ad un ottimo ‘Momo’ Diouf che si sta dimostrando una valida alternativa al centro titolare Ante Zizic (11 punti per il centro azzurro contro l’ASVEL). Le V-nere cercano quindi di invertire la rotta e sbloccarsi anche in Eurolega, visto che in Serie A hanno un ruolino finora perfetto con tre successi in altrettante partite disputate.

Lo Zalgiris Kaunas guidato in panchina da Andrea Trinchieri – con ‘Max’ Menetti come Assistant Coach – ha un record di 1-1 in questa stagione di Eurolega, con una vittoria pesante in casa contro il Barcellona (74-67) al debutto ed un ko esterno contro l’Olympiacos Pireo (74-68) pochi giorni fa. L’allenatore lombardo – ex Bayern Monaco e Bamberg oltre a Cantù – ha allestito un roster frutto di un mix di giocatori lituani come Ignas Brazdekis (ala ritornata allo Zalgiris dopo un anno all’Olmypiacos Pireo), Deividas Sirvydis (ala con un trascorso in America in G-League) e Dovydas Giedratis dove è stato inserito in estate il playmaker francese Sylvain Francisco arrivato dal Bayern Monaco campione di Germania (16 punti e 4.5 assist di media per lui in due partite di Eurolega). In LKL (Serie A lituana) lo Zalgiris si trova attualmente al secondo posto insieme a Rytas e Lietkabelis con 3-1 di score dopo quattro giornate.