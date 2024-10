Basket, Bologna torna in campo a Cremona, Milano per rialzarsi con Napoli. Trento a Sassari per sognare

Inizia la quinta giornata di campionato della serie A di pallacanestro, un’altra settimana per definire le gerarchie del nostro basket. Per aprire il weekend la Virtus Segafredo Bologna, che ha una partita in meno a causa del rinvio della sfida con Derthona, va a casa della Vanoli Cremona con un rinnovato entusiasmo dopo il primo successo stagionale in Eurolega con il Partizan, pensando anche all’intervento sul mercato con un certo interesse verso Harry Giles. Ma i lombardi, reduci dalla prima vittoria stagionale, non vorranno fare la vittima sacrificale.

Quella del PalaRadi sarà la prima di cinque partite previste al sabato. La EA7 Emporio Armani Milano deve rialzarsi dopo il ko europeo con l’Efes e potrà farlo con una Napoli in estrema emergenza, che prova ad aggiustare le cose riportando in Italia Erick Green. Interessante la sfida al PalaShark tra Trapani e Tortona e quella tra Treviso e l’ambiziosa Trieste. Ma il match del sabato seta è quello tra Reggio Emila e Brescia, entrambe a tre vittorie e che vogliono imporsi come protagoniste in questa stagione.

La domenica sarà il giorno della Dolomiti Energia Trento, unica squadra a punteggio pieno e corroborata dal bel successo in Eurocup con l’Hapoel Tel Aviv con un Anthony Lamb cinque stelle extralusso. Il roster di Galbiati vuole continuare a sognare e avrà di fronte una Sassari in difficoltà.

Venezia prova ad uscire definitivamente dalle sabbie mobili con Scafati, mentre sarà interessante la sfida tra Varese e Pistoia, con i lombardi ancora a zero punti e che stanno facendo di tutto per tenersi stretti Nico Mannion desiderato ardentemente da Milano, mentre i toscani, tra i comportamenti patriarcali di Ron Rowan e un Dante Calabria che appare comunque in discussione nonostante una pace apparente, rischiano di gettare al vento una buona partenza.