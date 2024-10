Baseball: Italia sconfitta dagli Spartans della University of Tampa nella prima partita oltreoceano

Si è giocata la prima delle due partite che l’Italia ha in programma contro gli Spartans, University of Tampa, che sono i campioni della Division II di NCAA (Sunshine State Conference). Un match, questo, terminato con il punteggio di 4-3 a sfavore degli azzurri, che si erano già preparati per il match con un confronto intersquad nei giorni scorsi. Passeranno solo ventiquattr’ore per la rivincita con gli stessi avversari nell’ambito delle Club Italia LA28 College Series.

Nei primi tre inning non succede fondamentalmente nulla di particolare da una parte o dall’altra, sia per merito del partente di Tampa C.J. Williams che di un buonissimo Matteo Bocchi, e poi dei rispettivi rilievi Jake Stipp e Francesco Pomponi.

Nel quarto, però, cominciano i problemi azzurri con Irigoyen, Saladino e King che battono tre singoli in fila; l’ultimo porta a casa il punto da parte degli Spartans, che vanno sull’1-0. E il vantaggio aumenta quando sul monte va Diego Gergolet, che concede tre basi su ball sulle quali arriva poi il singolo di Irigoyen del 2-0; entra Mattia Aldegheri, ma ci sono un lancio pazzo e due basi su ball che significano 4-0.

A quel punto l’Italia tenta in tutti i modi di reagire, e ci riesce contro Carson Caso alla settima ripresa. Una scelta difesa e degli errori di Tampa regalano alla squadra azzurra i primi due punti, poi il terzo lo sigla Chacon su volata di sacrificio di Annunziata. Il 4-3 che qui si realizza, però, non cambia più fino alla conclusione.