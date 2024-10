ATP Vienna, Zverev avanza senza patemi, Mensik fa fuori Popyrin

Torneo di Vienna che inizia nella maniera migliore per i colori italiani. Due vittorie italiane con Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, che hanno la meglio su due giocatori insidiosi come Marton Fucsovics ed Alejandro Davidovich Fokina, in attesa di sapere chi tra Luciano Darderi, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego gli farà compagnia nel secondo turno. Ma nella prima giornata si sono altre due partite di cui tenere conto.

Una di queste è quella che coinvolge il numero 1 del seeding Alexander Zverev, che torna in campo dopo una decina di giorni, dagli ottavi di finale persi contro David Goffin a Shanghai. L’approccio è probabilmente il più morbido possibile, contro la promessa di casa Joel Josef Schwaerzler, che due mesi fa vinceva il primo Challenger della propria carriera a Skopje.

E difatti non c’è storia per il diciottenne, visto come uno dei possibili eredi di quel Dominic Thiem che vede proprio qui a Vienna l’ultimo torneo della carriera. Zverev non si fa intenerire e lascia le briciole al suo giovane avversario, guadagnando il secondo turno; il suo avversario uscirà dal derby statunitense tra Alex Michelsen e Marcos Giron.

Sorprende ma non troppo il successo di Jakub Mensik su Alexei Popyrin. Il ceco non era un sorteggio facile per il vincitore di Montreal e si dimostra come tale, andando a sorprendere l’ottava testa di Serie che si sgonfia dopo una lotta intensa nella prima frazione.

ATP VIENNA 2024, RISULTATI 21 OTTOBRE

F. Cobolli b. A. Davidovich Fokina 7-6 6-3

M. Berrettini b. M. Fucsovics 7-5 6-4

A. Zverev b. J. Schwaerzler 6-2 6-2

J. Mensik b. A. Popyrin 7-6 6-2