ATP Vienna, quattro azzurri ammessi al tabellone principale. Presenti anche Musetti e Berrettini

Da lunedì 21 a domenica 27 ottobre si terrà l’ATP 500 di Vienna 2024, uno dei tornei più interessanti e prestigiosi della stagione europea indoor che mette in palio punti pesanti nella Race verso le Finals di Torino. Assente quest’anno il numero 1 al mondo e vincitore dell’ultima edizione Jannik Sinner, impegnato nei prossimi giorni a Riad per il Six Kings Slam.

Il ruolo di prima testa di serie del torneo austriaco spetterà dunque al tedesco Alexander Zverev, che dovrà vedersela in primis con il russo Daniil Medvedev e con lo statunitense Taylor Fritz, rispettivamente n.2 e n.3 del seeding. L’Italia proverà a recitare un ruolo da protagonista con Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie n.8, e con altri tre giocatori ammessi al main draw.

Risultano iscritti al tabellone principale di Vienna anche Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Luciano Darderi, che rischiano però di pescare un big sin dal primo turno in caso di sorteggio sfavorevole. Musetti, virtualmente 16° nella Race, deve provare ad arrivare fino in fondo sia nel 500 austriaco che nel Masters 1000 di Parigi-Bercy per tornare in lizza per le Finals.

Ad oggi Lorenzo Sonego sarebbe il quinto degli esclusi dal main draw, quindi difficilmente verrà ripescato. Il torinese prenderà parte alle qualificazioni, con l’obiettivo di diventare il quinto tennista italiano presente nel tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna 2024.

ENTRY LIST ATP VIENNA 2024

1 Alexander Zverev 3 2

2 Daniil Medvedev 5 5

3 Taylor Fritz 6 7

4 Alex de Minaur 9 11

5 Grigor Dimitrov 10 10

6 Tommy Paul 13 13

7 Frances Tiafoe 15 15

8 Lorenzo Musetti 18 18

Jack Draper 19 20

Sebastian Korda 22 16

Alexei Popyrin 24 23

Tomas Machac 25 34

Karen Khachanov 26 27

Jordan Thompson 29 29

Flavio Cobolli 30 32

Brandon Nakashima 38 36

Jan-Lennard Struff 40 38

Matteo Berrettini 42 45

Mariano Navone 43 40

Luciano Darderi 44 42

Zhizhen Zhang 46 41

Cameron Norrie 52 53

Alejandro Davidovich Fokina 64 64