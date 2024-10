ATP Shanghai 2024, Cobolli affronterà Djokovic. Eliminati Berrettini e Musetti, avanti Fritz e Dimitrov

Dopo tutti i problemi causati dalla pioggia, si sono finalmente completati i match di secondo turno (alcuni giocatori sono già agli ottavi) al Masters 1000 di Shanghai. Una giornata agrodolce per l’Italia, che ha visto la bella vittoria in rimonta di Flavio Cobolli contro lo svizzero Stan Wawrinka, ma anche le sconfitte dolorose al terzo set di Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti rispettivamente con Holger Rune e David Goffin.

Ci sarà dunque la super sfida con Novak Djokovic per Flavio Cobolli. Il romano ha rimontato Wawrinka, imponendosi per 6-7 7-6 6-3 al termine di una bellissima battaglia di due ore e mezza di gioco. Per l’azzurro sicuramente un ulteriore step di crescita in una stagione finora eccezionale e il match con Djokovic sarà certamente un altro esame.

Un ko davvero amaro per Matteo Berrettini, che ancora una volta si è fatto rimontare da Holger Rune, proprio come a Cincinnati. Il danese si è imposto in tre set con il punteggio di 4-6 6-4 6-3 dopo due ore di gioco e sarà lui ad affrontare il ceco Jiri Lehecka nel terzo turno.

Lorenzo Musetti si è trovato a giocare un match indoor, con gli organizzatori che hanno spostato le sfide in una palestra attrezzata proprio per l’emergenza dovuta alla pioggia. Il toscano ha perso decisamente una buona occasione di fare bene in questo torneo, cedendo al belga David Goffin con il punteggio di 1-6 7-6 6-2. Nel prossimo turno Goffin se la vedrà con l’americano Marcos Giron, che ha superato il russo Karen Khachanov, sempre più in crisi, in due set per 6-4 6-3.

Finalmente sono riusciti a completare le loro partite anche Taylor Fritz e Grigor Dimitrov. L’americano ha superato in un match molto combattuto il qualificato francese Terence Atmane con due tie-break, mentre il bulgaro ha sconfitto, anche lui in una sfida insidiosa, in tre set il belga Zizou Bergs per 6-3 3-6 6-2.

Sarà Tallon Griekspoor il prossimo avversario di Alexander Zverev, dopo che l’olandese ha battuto l’australiano Jordan Thompson con il punteggio di 6-3 6-2. Si qualificano al terzo turno e si affronteranno anche l’americano Frances Tiafoe ed il russo Roman Safiullin, che hanno battuto rispettivamente il cinese Yi Zhou (6-2 6-4) e il kazako Alexander Bublik (6-4 6-2).

RISULTATI ATP SHANGHAI 2024 (7 OTTOBRE)

Fritz (Usa) b. Atmane (Fra) 7-6 7-6

Safiullin (Rus) b. Bublik (Kaz) 6-4 6-2

Griekspoor (Ned) b. Thompson (Aus) 6-3 6-2

Dimitrov (Bul) b. Bergs (Bel) 6-3 3-6 6-2

Giron (Usa) b. Khachanov (Usa) 6-4 6-3

Goffin (Bel) b. Musetti (Ita) 1-6 7-6 6-2

Tiafoe (Usa) b. Zhou (Chn) 6-2 6-4

Rune (Den) b. Berrettini (Ita) 4-6 6-4 6-3