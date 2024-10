ATP Pechino, Carlos Alcaraz è tornato: sconfitto Medvedev in due set, è in finale

Carlos Alcaraz alza la voce! Lo spagnolo offre una prova di grande livello nella semifinale dell’ATP 500 di Pechino battendo Daniil Medvedev con il punteggio di 7-5 6-3 in un’ora e ventisei minuti di gioco. L’iberico ha ritrovato un’ottima condizione dopo le difficoltà della trasferta americana e affronterà in finale uno tra Bu e Sinner.

I due cominciano bene al servizio, poi tra punti spettacolari ed errori, arrivano ben quattro break consecutivi, con entrambi i giocatori che non sono abbastanza incisivi con la prima di servizio, in particolare Medvedev che ha spesso fretta con il dritto e finisce per andare fuori giri. La svolta decisiva arriva sul 5-5, con una serie di errori grossolani da parte del russo a inizio scambio per perdere il servizio addirittura a zero. Stavolta Alcaraz non perdona e chiude per 7-5 il primo parziale.

Il secondo set procede più velocemente, con i turni di servizio che sono tenuti con più autorevolezza e solidità. Il russo in risposta ha una mini-chance sul 2-1 quando si ritrova 15-30, poi ancora il servizio fa le bizze e Alcaraz riesce a prendere un break di vantaggio. Lo spagnolo non concede più nulla alla battuta e nel nono game si procura tre match point, Medvedev si salva con tre servizi vincenti, ma alla quarta occasione chiude con un meraviglioso dritto a sventaglio.

I numeri sottolineano la gran prova di Alcaraz: 25 vincenti e 14 errori gratuiti. 68% di prime in campo e il 75% di resa contro lo scarso 55% di Medvedev che ha commesso inoltre un errore gratuito in più.