ATP Parigi-Bercy, ci sono Darderi, Fognini e Sonego al debutto nell’ultimo Masters1000

Prende il via l’ultimo Masters1000 della stagione 2024. Parte il Rolex Paris Masters di Parigi-Bercy, all’ultima edizione alla Accor Arena prima del trasferimento alla Defense Arena di Nanterre dalla prossima stagione. Le prime otto teste di serie rimarranno a guardare; si parte con la parte bassa del tabellone che comprende tre azzurri al via.

Luciano Darderi aprirà la contea sul campo 2 contro Tallon Griekspoor. Momento complicato per l’azzurro, che dall’US Open in poi ha vinto soltanto al debutto a Vienna con Dominic Thiem e si ritroverà contro un avversario già visto al Roland Garros, con cui perse in tre set, solido e che non regalerà nulla: bisognerà sapere uscire dal tunnel per non ritrovarsi spalle al muro nella stagione su terra del 2025.

Si regalano invece la qualificazione Fabio Fognini e Lorenzo Sonego, sconfiggendo avversari ostici come Fabian Marozsan per il ligure e Botic van de Zandschulp e Roberto Carballes Baena per il piemontese. Per entrambi due partite complicate ma non impossibili: per Fabio la sfida con Alexander Bublik sarà da seguire con attenzione per la loro manualità ed il tasso di talento con la racchetta in mano, mentre Lorenzo se la vedrà con Nicolas Jarry, anche lui in difficoltà. E poi c’è un bel precedente ricordando lo scorso anno in Coppa Davis…

Nonostante non ci siano i superbig a disposizione, ci si aspetterà comunque giocatori di rango in campo. Stefanos Tsitsipas avrà l’onore del campo centrale contro Roberto Carballes Baena, ripescato dopo i vari forfait, mentre sarà Tommy Paul a chiudere la serata con la wild card Adrian Mannarino. Poi tanta Francia, con Arthur Rinderknech che apre i giochi con Tomas Machac, Quentin Halys con Francisco Cerundolo e Ugo Humbert che accoglie Brandon Nakashima.