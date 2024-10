ATP Basilea, Matteo Arnaldi rimontato da David Goffin al primo turno

Matteo Arnaldi sconfitto malamente al primo turno dell’ATP 500 di Basilea: finisce 6-7(5) 6-3 6-2 in favore di David Goffin. L’azzurro era riuscito a rimettere in piedi un primo set praticamente perso, ma non è riuscito a dare continuità nei due set successivi. Al secondo turno per Goffin, ripescato dalle qualificazioni, ci sarà la sfida a Ugo Humbert.

Il primo set è pieno di alti e bassi da ambo le parti e cambiamenti di direzione. A partire meglio è Goffin che trova il break già nel terzo gioco: Arnaldi gioca con troppa fretta e commette troppi errori. Il sanremese è però molto bravo a rientrare sul 3-3 con ottime difese e in particolare un passante molto intelligente. L’azzurro gioca un altro game pieno di imperfezioni al servizio e concede un altro break nel settimo gioco. Tutto sembra finito sul 5-4 40-15 in favore di Goffin, ma il belga prima commette un doppio fallo, poi un rovescio, spreca due set point e rimette tutto in discussione subendo il break sul più bello. Si arriva al tiebreak e sul 5-5 arriva lo scatto decisivo di Arnaldi con uno scambio prolungato nel quale resiste e un’ottima prima di servizio.

Nonostante gli sprechi del primo set, Goffin ha la forza mentale di reagire nel secondo set procurandosi subito una palla break nel secondo gioco, annullata egregiamente da Arnaldi con un bel rovescio. Il belga resiste sull’1-1, quando al servizio cancella tre palle break cruciali con aggressività, venendo avanti senza paura. Il giocatore ligure però inciampa nell’ottavo gioco: due errori di rovescio e uno di dritto per cedere la battuta e cedere il parziale per 6-3.

L’inizio di terzo set è molto equilibrato: nei primi quattro game, ma sul 2-2 è ancora Arnaldi ad avere un passaggio a vuoto, commette ben tre doppi falli di cui uno sulla palla break e perde il servizio. Il ragazzo sanremese cede di schianto, perde ancora la battuta sul 2-4 commettendo due errori di dritto e subendo una bellissima risposta in lungolinea di rovescio lungolinea. Il set decisivo finisce quindi per 6-2 nelle mani del belga.

Arnaldi che paga i tantissimi errori gratuiti: sono ben 48 a fronte dei 31 commessi da Goffin. L’azzurro ha salvato solo 5 palle break delle 10 concesse e ha ottenuto un non eccelso 62% di punti vinti con la prima di servizio.