ATP Anversa, Bautista, Giron e Lehecka cominciano con il piede giusto, fuori Blockx

Si concludono quasi tutti i primi turni dell’ATP 250 di Anversa (Belgio) che si chiuderanno domani con la sfida tra il giovane Bailly e Altmaier. Oggi non ci sono state grande sorprese sul veloce indoor nella cittadina belga. Si è cominciato con una prova convincente di Jiri Lehecka che ha superato con un perentorio 6-1 6-4 Jaume Munar: il ceco non ha mai ceduto il servizio e ha dominato in lungo e in largo, mostrando di essere in ottima condizione. Troverà proprio uno tra Bailly e Altmaier.

Nettissimo anche il successo di Marcos Giron che ha sconfitto 6-4 6-1 Botic van de Zandschulp. Un’ottima prova per il californiano che è apparso in ottimo stato fisico, ha dominato tutti gli scambi lunghi e ha sfruttato anche un crollo da parte dell’olandese nel secondo set dal punto di vista psicofisico. Troverà Arthur Rinderknech che nell’ultimo match del giorno ha regolato il giovane Alexander Blockx 6-3 6-1, con il belga lontano parente rispetto a quello visto in Coppa Davis a Bologna.

Bella la rimonta di Hugo Gaston che ha ribaltato il match contro il russo Alexey Vatutin con il punteggio di 3-6 6-3 6-3, esprimendo come al solito il suo tennis estroso e brillante, pieno di variazioni e smorzate. Troverà l’argentino Mariano Navone. Immarcescibile lo spagnolo Roberto Bautista Agut che ha schiantato velocemente Luca Van Assche con lo score di 6-2 6-1 e troverà Tomas Martin Etcheverry.

Buone notizie arriva per gli appassionati belgi con la vittoria di Zizou Bergs che ha superato 7-5 6-4 l’argentino Facundo Diaz Acosta controllando e gestendo bene i momenti decisivi e affronterà Sebastian Baez. Sudamericani che vanno avanti anche con il brasiliano Thiago Seyboth Wild che ha disinnescato il servizio di Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 7-6(4) 6-3 e affronterà Stefanos Tsitsipas.