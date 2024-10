Andrea Ragonesi campione del mondo di biliardo! Maestro della stecca 5 birilli

Una prestazione da raccontare ai nipotini. Andrea Ragonesi, giovane talento del biliardo tricolore, è andato a prendersi il titolo mondiale di stecca 5 birilli. A soli 26 anni, il torinese si è reso protagonista di un percorso ragguardevole, vincendo ben 19 incontri consecutivi, con l’affermazione finale opposto al campione in carica Andrea Quarta, in una sfida molto tirata e conclusa sul 4-3.

Un confronto che ha avuto luogo presso la Sala della Citroniera della Reggia di Venaria e organizzato dalla Federazione Italiana Sport Biliardo e Bowling (FISBB), con il contributo del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, attraverso il Dipartimento per lo Sport e patrocinato dalla Regione Piemonte. Ragonesi, da questo punto di vista, ha onorato la stupenda cornice scelta per l’evento.

Al terzo posto hanno concluso gli azzurri Camilo Gomez e Ciro Davide Rizzo, che ha centrato la top-3 mondiale per tre edizioni consecutive. Un risultato quello del giovane giocatore nostrano che ha dato conferma del grande momento vissuto dal movimento del biliardo italiano.

Ragonesi, infatti, è l’astro nascente e la qualità dimostrata è stata tale che ci si possa aspettare un seguito nei prossimi anni. La Federazione, da questo punto di vista, spera di poter costruire un gruppo sempre più qualitativo.