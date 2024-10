Andrea Iannone torna in MotoGP dopo 5 anni! Sostituirà Di Giannantonio per il finale

Andrea Iannone tornerà a correre in MotoGP, sostituendo Fabio Di Giannantonio in sella alla Ducati VR46 in occasione del GP di Malesia e del GP di Valencia, ultimi due appuntamenti del Mondiale MotoGP in programma nei weekend del 1°-3 novembre e 15-17 novembre. Il 35enne prenderà il posto del centauro titolare, che tornerà in Italia per operarsi alla spalla sinistra dopo le prossime gare previste tra Australia e Thailandia.

Andrea Iannone non gareggia nella classe regina dal 2019 e tornerà in scena proprio a Sepang, dove risultò positivo a un test antidoping che gli costò una squalifica di quattro anni. Si tratta comunque di un rientro pro tempore per il nativo di Vasto, che tra l’evento in terra asiatica e la prova iberica avrà comunque la possibilità di mettersi in mostra e dimostrare la sua caratura agonistica.

Andrea Iannone tornerà in sella a una Ducati, con cui ha disputato quattro stagioni (2013-2016), condite da una vittoria in Austria e sette podi complessivi, prima di passare in Suzuki (2017-2018) e Aprilia (2019). Dopo aver scontato la squalifica, il pilota è tornato alla ribalta nell’attuale Mondiale Superbike, che si conclude questo fine settimana a Jerez: sempre con la Ducati ha vinto gara-1 in Aragon ed è salito sul podio in altre quattro occasioni. Il salto di categoria non è mai semplice, ma la motivazione non mancano a Iannone, che proverà a conseguire risultati degni di nota.