America’s Cup oggi, New Zealand-Ineos: orari gara-4, tv, programma, streaming

Oggi lunedì 14 ottobre (a partire dalle ore 14.10) va in scena la terza giornata della America’s Cup. Team New Zealand si trova in vantaggio per 3-0 su INEOS Britannia nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo: i Kiwi hanno dominato le prime tre regate disputate a Barcellona, surclassando in maniera nitida i britannici e facendo capire di avere tutte le carte in regola per difendere la Vecchia Brocca dall’assalto del Challenger of Record.

Peter Burling e compagni sono stati acclaratamente superiori e hanno allungato in maniera perentoria nel confronto, hanno sognato anche di issarsi sul 4-0 e di avvicinarsi ulteriormente ai sette successi necessari per conquistare il titolo, ma il vento leggero ha costretto a cancellare la quarta regata prevista nel pomeriggio di ieri. Gara-4 verrà dunque recuperata oggi alle ore 14.10, sperando che in terrra catalana ci sia una brezza superiore ai 6,5 nodi e che si riesca dunque a competere.

Dopo la doppia scoppola rimediata venerdì e il ko accusato ieri in gara-3, l’equipaggio guidato da Ben Ainslie, che aveva sconfitto Luna Rossa nella finale della Louis Vuitton Cup e che nei primi due giorni di gara contro la corazzata oceanica è stata davvero impalpabile, dovrà inventarsi una magia per rimettersi in carreggiata e non trovarsi pesantemente sotto nel punteggio alla vigilia del giorno di riposo che precede il doppio appuntamento di mercoledì.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della regata di oggi tra Team New Zealand e INEOS Britannia, valide per la America’s Cup. Le due gare in programma saranno trasmesse in diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP OGGI

Lunedì 14 ottobre

Ore 14.10 Gara-4: Team New Zealand vs INEOS Britannia – Diretta tv su Italia 1, Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.