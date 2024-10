America’s Cup, Ineos Britannia presenta subito la candidatura e sarà ancora Challenger of Record

Si pensa alla prossima avventura. Emirates Team New Zealand ha conquistato la 37ª edizione dell’America’s Cup di vela. L’affermazione dell’equipaggio neozelandese è stata netta nella finale a Barcellona, contro INEOS Britannica: 7-2 lo score in favore dei Kiwi che hanno così ottenuto il terzo successo consecutivo in una competizione così prestigiosa dopo quelli del 2017 e del 2021 e parliamo del quinto trionfo complessivo nella loro storia in Coppa America.

Da parte di INEOS c’è però la voglia di riprovarci ed ecco quindi la candidatura per la 38ª edizione, essendo ancora Challenger of Record, ovvero il primo team a manifestare la volontà di competere nella prossima circostanza. “Abbiamo lanciato il guanto di sfida per la 38ª America’s Cup e la sfida è stata accettata dal Royal New Zealand Yacht Squadron“, ha affermato Bertie Bicket, direttore del Royal Yacht Squadron Ltd.

“Negli ultimi tre anni e mezzo abbiamo avuto un ottimo rapporto con Emirates Team New Zealand e il Royal New Zealand Yacht Squadron e tutti insieme riteniamo di poter lavorare insieme anche in futuro“, ha affermato Bicket. Tanti progetti annessi e connessi alla nuova avventura: “Abbiamo idee su ulteriori sviluppi all’interno della competizione, vogliamo davvero promuovere e mantenere l’evento America’s Cup femminile e l’evento America’s Cup per i giovani“, ha aggiunto Bicket.

Visto il ruolo di Challenger of Record, il Royal Yacht Squadron ha il diritto esclusivo di negoziare i termini della prossima sfida con il Defender. Questa qualifica dà anche la possibilità di approvare qualsiasi modifica apportata al protocollo o alle condizioni della rassegna dopo essere state concordate. La storia però dice che nessun Challenger of Record ha mai vinto l’America’s Cup, ma dal fronte INEOS non ci si bada più di tanto e la determinazione è quella di inseguire il sogno e riprovarci. Non resta che attendere quanto accadrà.