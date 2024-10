America’s Cup femminile, Jajo Team Dutchsail svetta nel gruppo B delle qualification series a Barcellona

Iniziata ieri un’avventura particolare e da seguire. Si tratta dell’edizione dell’America’s Cup femminile di vela. Una competizione a cui prende parte anche Luna Rossa, con l’equipaggio composto da Giulia Conti, Margherita Porro (timoniere), Maria Giubilei e Giulia Fava (trimmer). Una competizione in cui sono presenti dodici team, i sei di America’s Cup (Gruppo A) e i sei invitati (Gruppo B).

Nelle qualification series i due raggruppamenti disputeranno otto regate di flotta. Le prime tre imbarcazioni di ciascun girone passeranno alle semifinali. Ebbene, nel day-1 riservato al citato Gruppo A Luna Rossa guida con 33 punti, a precedere Athena Pathway (Gran Bretagna) con 29 punti ed Emirates Team New Zealand con 18 punti.

Oggi è stata la volta del gruppo B ed è stata l’equipaggio olandese di Jajo Team Dutchsail a fare la voce grossa, vincendo la terza e la quarta regata e portandosi al comando con 27 punti. La prima gara odierna ha visto vincitrici le svedesi di Swedish Challenge Women’s Team Powered by Artemis Technologies davanti a Sail Team BCN Women (Spagna) e Andoo Team Australia Women’s Team. Australiane a segno nella seconda regata davanti all’equipaggio spagnolo e a quello olandese.

Luna Rossa tornerà in scena martedì 8 ottobre per le altre quatto regate del gruppo A, al termine delle quali verrà stilata la classifica definitiva. Come detto, le prime tre classificate accederanno alle Final Series (quattro regate di flotta) insieme alle tre compagini provenienti dal menzionato gruppo B. Le prime due classificate daranno vita alla Finale (Match Race secco) che metterà in palio il trofeo.