America’s Cup femminile, Artemis vince le ultime quattro regate del gruppo B. Avanzano anche Olanda e Spagna

Arrivano i primi verdetti a Barcellona nell’America’s Cup femminile 2024, con la conclusione delle otto regate di flotta del gruppo B. In mattinata si sono disputate le ultime quattro prove del girone riservato agli Invited Teams (squadre esterne alla Coppa America), che hanno definito la classifica definitiva del raggruppamento promuovendo le prime tre alla fase successiva della competizione.

Giornata perfetta per le svedesi di Artemis, che hanno collezionato quattro vittorie consecutive conquistando il primo posto nella graduatoria del gruppo B a quota 61 punti e candidandosi ad un ruolo da protagoniste per il prosieguo della manifestazione. Superano la prima fase anche le olandesi del Jajo Team e le padrone di casa spagnole del Sail Team BCN, rispettivamente in seconda e terza piazza con 51 e 44 punti.

Decisiva la costanza di rendimento di Olanda e Spagna, che hanno sempre occupato un posto in top3 nelle ultime tre regate consecutive precedendo le australiane dell’Andoo Team. La formazione aussie, dopo un’ottima seconda posizione nella Race 5, ha messo a segno tre quarti posti di seguito subendo il sorpasso delle iberiche in classifica e mancando la qualificazione per soli 5 punti.

Eliminate anche le canadesi di Concord Pacific Racing (5° posto nel girone con 13 punti) e la Germania (ultima con 10 punti), costrette a dare forfait in alcune regate di oggi per problemi tecnici. L’incidente del Canada nella prova inaugurale ha provocato inoltre il rinvio a giovedì 10 ottobre delle ultime quattro regate del gruppo A, per consentire alle britanniche di Athena Pathway di riparare il suo AC40 (concesso in prestito al team canadese per le gare del gruppo B).