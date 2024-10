America’s Cup femminile 2024 oggi: orari 11 ottobre, programma Luna Rossa, tv, streaming

Oggi, venerdì 11 ottobre, è prevista una giornata particolarmente intensa a Barcellona per quanto riguarda la Women’s America’s Cup 2024, prima storica edizione della Coppa America femminile di vela. I numerosi rinvii di questa settimana hanno portato gli organizzatori alla decisione di accorpare in un solo giorno le ultime regate della fase a gironi e le semifinali.

In mattinata dalle ore 10.10 si svolgeranno (meteo permettendo) le tre prove conclusive del gruppo A, quello dei team ufficiali di Coppa America, con Luna Rossa impegnata nelle acque catalane per difendere un posto nella top3 e accedere così alla fase successiva. Nel pomeriggio, dalle 14.10, ci sarebbero poi le quattro regate di flotta valevoli per le Semifinal Series.

Al termine delle semifinali, in cui sono già certe di esserci Svezia, Olanda e Spagna, le prime due squadre della classifica generale (in ciascuna regata vengono assegnati 10 punti alla prima, 7 alla seconda, 5 alla terza, 3 alla quarta, 2 alla quinta e 1 alla sesta) verranno promosse al Match Race finale di domenica 13 ottobre con in palio il trofeo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi dell’America’s Cup femminile 2024. Tutte le regate di flotta odierne verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); prevista la diretta streaming sul canale Youtube America’s Cup, Sky Go, NOW; diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE

Venerdì 11 ottobre

Ore 10.10 3 regate di flotta (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

Ore 14.10 Semifinali, 4 regate di flotta – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.