America’s Cup femminile 2024 oggi: orari 10 ottobre, programma Luna Rossa, tv, streaming

Oggi giovedì 10 ottobre (a partire dalle ore 11.10) andrà in scena la quarta giornata della America’s Cup femminile. Nelle acque di Barcellona prosegue la prima edizione riservata alle donne nell’ambito della competizione sportiva più antica del mondo, il programma prevede quattro regate di flotta del gruppo A, che erano originariamente in programma martedì pomeriggio ma che poi sono slittate a causa di varie vicissitudini.

Si preannuncia grande spettacolo in terra catalana, con l’auspicio che il vento permetta la disputa dei vari confronti. Luna Rossa ha vinto tre prove su quattro sabato pomeriggio e primeggia nel proprio girone con 33 punti, davanti alle britanniche di Athena Pathway (29), alle neozelandesi di Team New Zealand (18), alle svizzere di Alinghi (15), alle francesi di Orient Express (11) e alle statunitensi di American Magic (6).

Al termine delle quattro prove odierne, le prime tre classificate accederanno alla serie finale (quattro regate, da disputare domani) contro le prime tre classificate del gruppo B (le svedesi di Artemis, le olandesi di JaoJo Team e le spagnole di Sail Team BCN). Ricordiamo che le prime due classificate della serie finale disputeranno il match race secco che domenica pomeriggio metterà in palio il trofeo. Luna Rossa è molto vicina al passaggio del turno, Giulia Conti e compagne stanno dimostrando un enorme potenziale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle regate di oggi valide per la America’s Cup femminile. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (canale 205); in diretta streaming su Sky Go, NOW e canale YouTube della America’s Cup.

CALENDARIO AMERICA’S CUP FEMMINILE OGGI

Giovedì 10 ottobre

Ore 11.10 America’s Cup femminile, qualification race: 4 regate di flotta (gruppo A, con Luna Rossa) – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup

PROGRAMMA AMERICA’S CUP FEMMINILE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: canale YouTube di America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport