Alcaraz vince a Pechino, ma incorona Sinner: “Ha dimostrato di essere il migliore al mondo, è una bestia”

Carlos Alcaraz ha vinto il torneo ATP 500 di Pechino, sconfiggendo Jannik Sinner nella finale andata in scena sul cemento della capitale cinese. Lo spagnolo ha saputo recuperare dallo 0-3 nel tie-break del terzo set e ha così conquistato il titolo, strappandolo proprio al tennista italiano che si era imposto dodici mesi fa. Il testa a testa tra il numero 2 e il numero 1 del mondo si è rivelato particolarmente avvincente e appassionante, risolvendosi soltanto in un serratissimo finale dove l’iberico ha saputo piazzare un micidiale parziale di 7-0 che ha tramortito il nostro portacolori.

Carlos Alcaraz ha voluto elogiare Jannik Sinner al termine della partita, rivolgendo al suo rivale delle parole al miele nell’ambito della premiazione e riconoscendo all’altoatesino, almeno verbalmente, il ruolo di numero 1 del circuito: “Meriti tutti i successi che stai ottenendo in questo anno incredibile. Vedo quanto duro lavori, complimenti a te e a al tuo team. State facendo un grande lavoro e siete soprattutto delle persone incredibili. Sinner ha dimostrato ancora una volta di essere il miglior tennista al mondo. Almeno per me, il livello a cui sta giocando è incredibile. I suoi colpi, fisicamente, mentalmente… È una bestia“.

Il tennista spagnolo, che dopo la doppietta Roland Garros-Wimbledon aveva faticato a ingranare (pur conquistando la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi 2024), è riuscito a tornare al successo e ha prontamente dedicato il risultato odierno a chi gli sta più vicino nel quotidiano: “Grazie alla mia famiglia e al mio team. Sono molto fortunato a poter viaggiare con parte della mia famiglia e al mio staff. Mi sostengono, a volte mi dicono anche le cose che non vorrei sentire. Voglio ringraziarvi per tutto il duro lavoro. Gli ultimi due mesi non sono stati facili, ma sono riuscito a ritrovare gioia in campo, a sentirmi di nuovo motivato. Grazie“.

Carlos Alcaraz cercherà di essere protagonista anche al Masters 1000 di Shanghai dove esordirà al secondo turno contro il padrone di casa Shang, per guadagnarsi il match contro il vincente dell’incrocio tra il cinese Wu e il cileno Jarry. Settimana prossima potrebbe concretizzarsi un nuovo testa a testa tra Sinner e Alcaraz, questa volta all’altezza delle semifinali. Successivamente lo vedremo al Six Kings Slam in Arabia Saudita, preludio all’ultimo mese di stagione che culminerà con le ATP Finals e le Finals di Coppa Davis.