Alcaraz rosicchia punti a Sinner nel ranking ATP: cosa pul succedere a Pechino tra semifinale e finale

Nell’ATP 500 di Pechino sono giunte in semifinale le prime tre teste di serie, ovvero Jannik Sinner (1), lo spagnolo Carlos Alcaraz (2) ed il russo Daniil Medvedev (3): nel penultimo atto dei China Open di tennis l’iberico ed il russo si affronteranno, mentre l’azzurro se la vedrà con la wild card cinese Yunchaokete Bu.

Jannik Sinner, che nei China Open ha fatto il proprio ritorno in campo dopo la vittoria agli US Open, difende la vittoria nel torneo del 2023: l’azzurro scarterà dunque 500 punti nel prossimo aggiornamento del ranking mondiale e ne ha recuperati finora 200.

Carlos Alcaraz, avendo raggiunto la semifinale, è certo di guadagnare su Sinner, dato che lo spagnolo si era spinto sino al penultimo atto lo scorso anno, ma, grazie al nuovo sistema di attribuzioni dei punti entrato in vigore in questa stagione, l’iberico ha incamerato 200 punti a fronte di uno scarto di 180.

Lo spagnolo, inoltre, ha sfruttato l’assenza del tedesco Alexander Zverev per scavalcarlo nel ranking ATP, dato che il teutonico perderà i 180 punti delle semifinali dello scorso anno, ma recupererà i 10 di Shanghai 2023, che andrà poi a scartare lunedì 14 ottobre.

Se da una parte Sinner perderà dei punti nei confronti di Alcaraz, dato che lo spagnolo ne ha già guadagnati 20 netti e l’azzurro potrà soltanto eguagliare quanto fatto nel 2023, Jannik Sinner potrebbe eguagliare o ampliare il margine anche su Alexander Zverev, e per farlo non necessariamente dovrà vincere a Pechino.

Per confermare il distacco nei confronti di Zverev, infatti, Sinner dovrà arrivare in finale, mentre per allungare dovrà vincere il torneo. L’azzurro invece potrà solo confermare il proprio margine sul serbo Novak Djokovic, assente a Pechino come del resto già accaduto nel 2023.

Il finalista perdente dello scorso anno, ovvero il russo Daniil Medvedev, per guadagnare punti nei confronti di Sinner dovrà vincere la semifinale, oppure dovrà sperare che Sinner non vinca di nuovo il torneo, ma il russo in caso di vittoria del torneo scavalcherebbe Djokovic e si porterebbe al numero 4 del mondo.

RANKING ATP UFFICIALE

Martedì 24 settembre 2024

1 Jannik Sinner 11180

2 Alexander Zverev 6875 (-4305)

3 Carlos Alcaraz 6690 (-4490)

4 Novak Djokovic 5560 (-5620)

5 Daniil Medvedev 5475 (-5705)

RANKING ATP VIRTUALE

Mercoledì 2 ottobre

1 Jannik Sinner 10880 (-300) (In semifinale a Pechino) (11010 per la finale, 11180 per il successo)

2 Carlos Alcaraz 6710 (+20) (-4170) (In semifinale a Pechino) (6840 per la finale, 7010 per il successo)

3 Alexander Zverev 6705 (-170) (-4175) (assente a Pechino)

4 Novak Djokovic 5560 (0) (-5320) (assente a Pechino)

5 Daniil Medvedev 5375 (-100) (-5505) (In semifinale a Pechino) (5505 per la finale, 5675 per il successo)