A che ora la F1 stasera, GP Messico 2024: programma gara, tv, streaming, differita TV8

Il Mondiale di Formula 1 2024 entra nella fase decisiva: oggi va in scena il Gran Premio del Messico, la seconda tappa di un trittico di gare in America. Si tratta del quintultimo appuntamento della stagione e avremo maggiore chiarezza sia per la classifica piloti che per la classifica costruttori.

LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 DALLE 21.00

Il Mondiale piloti sembra andare in direzione Max Verstappen per la quarta stagione consecutiva. L’olandese è stato straordinario ad Austin con la vittoria nella Sprint Race e il terzo posto difeso con le unghie e con i denti in gara ad Austin e partirà secondo in gara, appena davanti a Norris. Aperta la situazione per i costruttori: la Ferrari ha una grandissima occasione di guadagnare su Red Bull e McLaren. Sainz partirà dalla pole, Leclerc dalla quarta piazza, mentre Piastri e Perez scatteranno rispettivamente dalla diciassettesima e diciottesima posizione.

La gara del Gran Premio del Messico si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213). Su TV8 (canale 125 di Sky e 8 del digitale terrestre) sarà disponibile la differita la gara alle 22.25. In streaming si potrà seguire su NOW e Sky Go e su TV8.it in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale di ogni turno o sessione.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2024

Domenica 27 ottobre

Ore 21.00, GARA

