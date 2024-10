A che ora Berrettini-Tiafoe, ATP Vienna 2024: programma, tv, streaming

Dopo la vittoria all’esordio contro l’ungherese Marton Fucsovics, Matteo Berrettini torna in campo domani per il suo match di secondo turno nell’ATP 500 di Vienna. L’avversario del romano sarà l’americano Frances Tiafoe, numero quindici del mondo e quinta testa di serie del torneo, che ha superato il britannico Cameron Norrie.

Una partita decisamente importante per Berrettini, che deve lanciare segnali in chiave azzurra. Queste settimane saranno importanti per il tennista romano per convincere Filippo Volandri a convocarlo in Coppa Davis, con l’ex numero sei del mondo che vuole assolutamente essere protagonista in quel di Malaga.

Proprio la sfida con Tiafoe potrebbe riproporsi in novembre. Infatti Italia e Stati Uniti potrebbero incrociarsi in semifinale in Coppa Davis e Berrettini, qualora dovesse essere convocato ed utilizzato in singolare, potrebbe davvero giocare contro l’estroso americano.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della sfida Berrettini-Tiafoe, valevole per il secondo turno dell’ATP 500 di Vienna 2024. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-TIAFOE ATP VIENNA 2024

Mercoledì 23 ottobre

Quarto match dalle ore 14.00 Matteo Berrettini-Frances Tiafoe (Usa) – Diretta tv su Sky Sport Tennis

In precedenza

Dimitrov (Bul) – Zhang (Chn)

Nakashima (Usa) – Paul (Usa)

Non prima delle 18.00 Zverev (Ger) – Giron (Usa)

PROGRAMMA BERRETTINI-TIAFOE: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Tennis

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV

Diretta Live testuale: OA Sport.