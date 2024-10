A che ora Berrettini-Darderi, ATP Stoccolma 2024: programma, tv, streaming

Archiviata la tournée asiatica, il circuito maggiore del tennis maschile si sposta progressivamente in Europa per l’ultima fase della stagione che si svolge come di consueto sul veloce indoor. Domani, in occasione del primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma 2024, andrà in scena il derby azzurro tra Matteo Berrettini e Luciano Darderi.

Nessun precedente ufficiale tra i due a livello ATP. La classifica mondiale suggerirebbe un possibile confronto equilibrato (n.44 contro n.42 del ranking), ma in realtà Berrettini parte con i favori del pronostico grazie ad un rendimento storicamente nettamente superiore rispetto all’italo-argentino.

Il romano, dopo i vari problemi fisici dell’ultimo biennio, sta cercando di risalire le graduatorie mondiali e nelle prossime settimane metterà nel mirino la top30 per poter essere testa di serie agli Australian Open 2025. Un obiettivo sulla carta molto più complicato da raggiungere per Darderi, protagonista di un 2024 comunque ben al di sopra delle aspettative.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Darderi, primo turno dell’ATP 250 di Stoccolma. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; in diretta streaming su Sky Go, Now TV e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO BERRETTINI-DARDERI ATP STOCCOLMA 2024

Lunedì 14 ottobre

Quarto match dalle ore 13.00 Matteo Berrettini vs Luciano Darderi – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

In precedenza, sul campo centrale, si disputeranno i match Kovacevic-Stricker, Huesler-Sonego e (non prima delle 17.00) Griekspoor-Kotov.

PROGRAMMA BERRETTINI-DARDERI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now TV e Tennis TV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.