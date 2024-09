Youth America’s Cup, definiti gli equipaggi per le semifinali: Luna Rossa con Gradoni e Ugolini

Archiviata la prima fase a gironi con la scrematura da 12 a 6 squadre, quest’oggi a Barcellona si terranno le semifinali della Youth America’s Cup 2024, inedita versione giovanile (under 25) della Coppa America di vela. Previste quattro regate di flotta con in palio (per le prime due classificate) la qualificazione al Match Race finale di giovedì 26 settembre, in cui verrà assegnato il trofeo.

Luna Rossa ha impressionato positivamente nei giorni scorsi dominando il gruppo A e presentandosi con grandi ambizioni alla fase decisiva della competizione grazie ad un equipaggio ormai collaudato ed estremamente interessante anche in prospettiva futura. Strepitoso sin qui il rendimento dei timonieri Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, senza dimenticare il fondamentale lavoro dei trimmer Rocco Falcone e Federico Colaninno.

Il team italiano ha confermato questo quartetto a bordo dell’AC40 anche per le regate di oggi, in cui servirà una notevole costanza di rendimento nelle varie prove per raggiungere l’obiettivo della finale. Gli avversari più temibili sulla carta potrebbero essere gli svedesi di Artemis, gli statunitensi di American Magic ed i padroni di casa spagnoli del Sail Team BCN, senza sottovalutare gli australiani di Andoo. Di seguito la composizione di tutti gli equipaggi impegnati nelle semifinali della Youth America’s Cup 2024.

EQUIPAGGI SEMIFINALI YOUTH AMERICA’S CUP

LUNA ROSSA

Timonieri: Marco Gradoni, Gianluigi Ugolini.

Trimmer: Federico Colaninno, Rocco Falcone.

AMERICAN MAGIC

Timonieri: Harry Melges, Kyle Navin.

Trimmer: Severin Gramm, Finn Rowe.

ANDOO TEAM AUSTRALIA

Timonieri: Jack Ferguson, Cole Tapper.

Trimmer: Max Paul, Tom Needham.

SAIL TEAM BCN

Timonieri: Martin Wizner, Conrad Konitzer.

Trimmer: Jaime Framis, Antonio Torrado.

ATHENA PATHWAY

Timonieri: Nick Robins, James Grummett.

Trimmer: Alex Hughes, Matt Beck.

ARTEMIS

Timonieri: Oscar Engström, Ludvig Lindqvist.

Trimmer: Rasmus Alnebeck, Hugo Christensson.