WTA Pechino, sorteggiato il tabellone: Paolini terza testa di serie, Bronzetti-Osaka al primo turno

Dal 25 settembre al 6 ottobre andrà in scena il WTA 1000 di Pechino 2024, uno dei tornei più prestigiosi e importanti dell’anno per il massimo circuito del tennis femminile. La capitale cinese si appresta ad ospitare un appuntamento fondamentale per la qualificazione alle Finals di Riyad (2-9 novembre), riservata alle prime 7 della Race e alla vincitrice di Wimbledon Barbora Krejcikova.

Assenti a Pechino la n.1 del ranking Iga Swiatek e la kazaka Elena Rybakina (numero 4 al mondo), con quest’ultima che ha rinunciato all’intera tournée asiatica per problemi fisici e potrebbe aver già terminato la sua stagione (a rischio anche la partecipazione alle Finali WTA). La bielorussa Aryna Sabalenka diventa così la prima testa di serie davanti alla statunitense Jessica Pegula e all’italiana Jasmine Paolini.

La toscana è dunque la numero 3 del seeding e, avendo un bye al primo turno, debutterà contro la vincente del match Dart-Tauson con all’orizzonte un terzo turno con la polacca Linette ed un ottavo con una tra Mirra Andreeva e Donna Vekic. La campionessa olimpica in carica di doppio si trova nel quarto della cinese Qinwen Zheng e dal lato di Sabalenka (che affronterebbe ipoteticamente in semifinale).

Pessimo sorteggio per Lucia Bronzetti, che trova all’esordio la giapponese Naomi Osaka (come al Roland Garros), mentre Martina Trevisan incrocia nuovamente la mancina americana Taylor Townsend dopo il ko rimediato a New York. Cammino sulla carta meno intricato per Elisabetta Cocciaretto, abbinata al primo turno con una qualificata per giocare ai 32mi contro la belga Elise Mertens.

