WTA Pechino 2024, buona la prima per Sara Errani e Jasmine Paolini

Comincia con una bella vittoria il cammino di Sara Errani e Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Pechino. Un torneo molto importante per le due azzurre che sono a caccia di punti pesanti per la qualificazione alle Finals di fine anno. Le campionesse olimpiche hanno vinto all’esordio contro la coppia composta dalla spagnola Cristina Bucsa e dalla rumena Monica Niculescu in due set con il punteggio di 6-2 7-5 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Nel prossimo turno le azzurre affronteranno la vincente del match tra la coppia cinese Guo/Jiang e quella composta dalla canadese Fernandez e dall’indonesiana Sutjiadi. Una partita quella odierna che ha visto Errani/Paolini chiudere con il 59% di punti vinti con la prima ed il 60% con la seconda, colpo che ha messo in grande crisi invece Bucsa/Niculescu, che hanno vinto solo il 29%.

Nei primi quattro game della partita ci sono quattro break, con Errani/Paolini che si portano due volte in vantaggio prima sul 2-0 e poi sul 3-1. Un primo set dominato dalle due azzurre, che hanno il pieno controllo del match, andando a strappare il servizio alle avversarie anche nell’ottavo game, chiudendo così sul 6-2.

Le azzurre partono male, invece, nel secondo set, subendo il break nel terzo gioco. Errani/Paolini recuperano la parità con il controbreak nel sesto game, ma riperdono il servizio nuovamente nel nono game. Bucsa/Niculescu, però, non riescono a chiudere e le azzurre non solo pareggiano sul 5-5, ma proseguono la striscia di game vinti consecutivi, vincendo anche il dodicesimo, con il break che vale il 7-5 che le porta al prossimo turno.