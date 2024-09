WTA Guadalajara 2024, buona la prima per Trevisan e Stefanini. Vittorie anche di Bouzkova e Frech

Si sono completati tutti i match del primo turno del WTA di Guadalajara. Una giornata positiva per i colori azzurri, visto che sono arrivate le vittorie all’esordio sia di Martina Trevisan sia di Lucrezia Stefanini. La prima ha superato brillantemente l’americana Caroline Dolehide, testa di serie numero otto, in due set con un perentorio 6-3 6-2; mentre la seconda ha sconfitto la messicana Ana Sofia Sanchez in tre set con il punteggio di 6-0 3-6 6-2.

Nel prossimo turno Trevisan se la vedrà con la beniamina di casa Renata Zarazua, mentre Stefanini avrà un incontro decisamente complicato con la ceca Marie Bouzkova, sesta testa di serie, che ha superato agevolmente all’esordio la filippina Alexandra Eala con un duplice 6-2.

Buona la prima anche per un’altra testa di serie del torneo come la polacca Magdalena Frech, che ha superato l’americana Emina Bektas in due set con il punteggio di 6-4 6-4. Adesso la polacca se la vedrà con l’americana Ashlyn Krueger, che ha sconfitto la tedesca Tatjana Maria con il punteggio di 7-5 6-2.

Sarà la canadese Marina Stakusic, numero 155 del mondo, l’avversaria della lettone Jelena Ostapenko, testa di serie numero uno, nel secondo turno del torneo messicano. La tennista nordamericana ha superato in due set la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova per 6-2 6-4. Vittoria all’esordio anche per la giapponese Ena Shibahara sull’australiana Kimberly Birrell per 6-4 7-6, con la nipponica che ora affronterà la francese Caroline Garcia.

RISULTATI WTA GUADALAJARA 2024 (11 SETTEMBRE)

Shibahara (Jpn) b. Birrell (Aus) 6-4 7-6

Krueger (Usa) b. Maria (Ger) 7-5 6-2

Trevisan (Ita) b. Dolehide (Usa) 6-3 6-2

Stefanini (Ita) b. Sanchez (Mex) 6-0 3-6 6-2

Bouzkova (Cze) b. Eala (Phi) 6-2 6-2

Stakusic (Can) b. Schmiedlova (Svk) 6-2 6-4

Frech (Pol) b. Bektas (Usa) 6-4 6-4