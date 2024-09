WEC, Porsche in vetta nella FP1 della 6h Fuji

Porsche Penske Motorsport detta il passo al termine della FP1 della 6h del Fuji valida come penultimo atto del FIA World Endurance Championship. L’auto n. 6 detta legge con Laurens Vanthoor, il belga leader del campionato ha beffato nei primi 90 minuti del week-end per soli 10 millesimi la Toyota n. 8 di Ryo Hirakawa.

Ferrari segue nell’ordine con Antonio Fuoco e la 499P ufficiale n. 50, il calabrese vincitore dell’ultima 24h Le Mans ha tenuto testa alla Porsche n. 5, la Toyota n. 7, la Ferrari privata n. 83 AF Corse e la Peugeot n. 94.

Lontana dai migliori la Cadillac n. 2 che con Alex Lynn ha avuto nel finale un contatto in curva 10 con la McLaren LMGT3 n. 59 di United Autosports. Il team anglo-americano ha ottenuto parallelamente il best lap nella classe GT con la vettura gemella n. 95 di Marino Sato davanti alla Ferrari n. 55 VISTA AF Corse.

Nella mattinata italiana, dalle 8.30 per la precisione, la seconda ed ultima sessione della giornata. I protagonisti del FIA WEC torneranno in pista poi domani per la FP3 da sessanta minuti che come sempre precederà le qualifiche suddivise tra LMGT3 ed Hypercar.