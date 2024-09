Vuelta a España 2024, tappa di oggi (8 settembre): percorso, orari, tv. Si chiude con una cronometro individuale a Madrid

Siamo giunti alla conclusione della Vuelta a España 2024. Oggi spazio alla ventunesima ed ultima tappa: c’è la cronometro finale in quel di Madrid che va a decidere le posizioni del podio nella classifica generale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Una prova contro il tempo per specialisti puri: sono infatti 24,6 i chilometri da percorrere, tutti completamente pianeggianti, con partenza ed arrivo nella capitale iberica. Qualche curva insidiosa, ma l’importante sarà spingere i lunghi rapporti ad altissime velocità.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Brandon McNulty va a caccia del bis dopo la bellissima vittoria nella frazione d’apertura in quel di Lisbona. A sfidarlo specialisti come Stefan Küng, Bruno Armirail ed il nostro Edoardo Affini. Occhio anche a Primoz Roglic che però probabilmente gestirà la situazione in Maglia Rossa per non rischiare troppo e salire sul primo gradino del podio in classifica generale. Proprio per quanto riguarda la graduatoria attesa la sfida per il podio tra Ben O’Connor, Enric Mas e Richard Carapaz.

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2024

21ma tappa – Domenica 8 settembre



Madrid-Madrid 24,6 km

Primo corridore a partire ore 16.30

Ultimo corridore a partire ore 19.04

VUELTA A ESPAÑA 2024, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 16.00 su Eurosport 1

Diretta streaming: Discovery Plus, Sky Go e NOW dalle 16.00

Diretta live testuale: OA Sport